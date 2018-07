ONU e ONGs pedem a Israel para reabrir passagem para Gaza

Jerusalém – O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) e 12 organizações de direitos humanos e civis pediram nesta terça-feira que o governo de Israel restabeleça o funcionamento da passagem de Kerem Shalom, o único caminho para intercâmbio comercial entre o país e Gaza.

O Ministério de Defesa de Israel endureceu no domingo as condições do bloqueio aplicado sobre a Faixa de Gaza ao anunciar uma redução na área destinada à pesca e a manutenção do fechamento de Kerem Shalom devido ao envio de pipas incendiárias ao país.

“A situação em Gaza é extremamente precária. Estou muito preocupado com as restrições adicionais em Kerem Shalon, que é a corda de salvamento para a população de Gaza”, comunicou Jamie McGoldrick, coordenador do OCHA nos Territórios Palestinos.

Entre as ONGs que pediram hoje ao governo de Israel que interrompa o “castigo coletivo sobre a população de Gaza” estão Anistia Internacional, Médicos sem Fronteiras, Rabinos pelos Direitos Humanos, entre outras.

“Pedimos ao governo israelense que anule de maneira imediata as sanções contra os residentes de Gaza. Pelo controle substancial da vida cotidiana na Faixa, Israel é obrigado a facilitar as condições de vida normais dos moradores”, afirmaram as organizações.