ONU aponta que Coreia do Norte segue com seu programa nuclear e de mísseis

Nova York – O regime da Coreia do Norte contínua desenvolvendo programas nucleares e de mísseis, o que representa uma violação das sanções internacionais impostas ao país, segundo um relatório confidencial das Nações Unidas revelado neste sábado por veículos de imprensa dos Estados Unidos.

O documento, que a emissora “CNN” teve acesso, foi elaborado por analistas independentes que apresentam seus resultados a cada seis meses ao Comitê de sanções à Coreia do Norte do Conselho de Segurança da ONU.

O relatório também diz que a Coreia do Norte está desafiando as sanções através de pessoal diplomático e outros indivíduos radicados no exterior e continua vendendo armas convencionais.

Segundo a “CNN”, o relatório da ONU parece confirmar as notícias publicadas pelo jornal “The Washington Post” há poucos dias, que sugeriam que a Inteligência dos EUA tinha encontrado novas informações, incluindo imagens de satélite, que mostravam que a Coreia do Norte poderia estar em processo de construção de novos mísseis.

O relatório da ONU foi conhecido no momento em que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se encontra em Singapura para uma reunião ministerial da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Nesse fórum, Pompeo classificou ontem de “inconsistentes” as ações do regime norte-coreano de continuar com a construção de mísseis de longo alcance com sua promessa de desmantelar seu armamento nuclear.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, realizaram no dia 12 de junho uma reunião histórica, também em Singapura, onde concordaram na importância de avançar “passo a passo” e adotar ações “simultâneas” para conseguir a paz e a desnuclearização na península coreana.