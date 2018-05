Ônibus explode em rua de Roma e gera pânico entre italianos

Um ônibus da Agência de Transportes Ferroviário (Atac) pegou fogo na manhã desta terça-feira (8) em Roma, na Itália, e causou pânico após a explosão de um de seus pneus.

O incidente ocorreu na via del Tritone e deixou uma pessoa levemente ferida, que passava pela região no momento da explosão. Os passageiros e o motorista conseguiram evacuar o veículo antes que ele fosse consumido pelas chamas.

Uma imensa fumaça negra se espalhou no local. As equipes de emergência isolaram a área e o tráfego ficou intenso. O ônibus, completamente destruído, era do ano de 2003, um veículo considerado “velho”, com 15 anos de uso.

A Atac iniciou uma investigação interna e enfatizou que nos últimos meses tem feito análises para “minimizar os riscos de incêndio na frota, que infelizmente tem uma idade muito avançada”.

“As ações implementadas permitiram reduzir os casos de incêndio nos automóveis em cerca de 25% no primeiro trimestre de 2018 em comparação com o mesmo período de 2017”, diz a Atac em comunicado.

De acordo com a empresa, o “incêndio não causou nenhuma consequência aos passageiros”.