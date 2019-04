Ônibus cai em penhasco na Bolívia e deixa ao menos 25 mortos

La Paz — Um ônibus caiu por um barranco após se envolver em um acidente com outros dois veículos em uma estrada que liga La Paz, a capital da Bolívia, à cidade de Caravani, deixando ao menos 25 mortos e 24 feridos, de acordo com as autoridades locais.

A colisão ocorreu na noite de domingo em um trecho sinuoso da rodovia que é conhecida como “Carretera de la Muerte” (“Rodovia da Morte”, em tradução livre do espanhol). O ônibus tentou ultrapassar um caminhão e bateu de frente com uma caminhonete que vinha na outra pista, despencando pela ribanceira na sequência.

O comandante-geral da Polícia Boliviana, Yuri Calderón, disse em entrevista coletiva concedida em La Paz que a encosta tem cerca de 300 metros. Os feridos foram resgatados pelo serviço de atendimento de urgência e por ambulâncias do Corpo de Bombeiros.

Calderón explicou que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas. As equipes de resgate seguem buscando por passageiros no local do acidente, onde há dificuldade de acesso.

A Polícia Boliviana abriu uma investigação para determinar as causas do acidente, mas os primeiros depoimentos colhidos pelos agentes indicam que o motorista tentou uma ultrapassagem arriscada e bateu de frente com o veículo que vinha na direção oposta.

O motorista do ônibus, segundo o jornal boliviano “La Razón”, ficou ferido na colisão e está sendo atendido no Hospital Arco Iris, na capital do país, junto com outros seis sobreviventes. Os demais foram levados ao Hospital de Coroico.

O ônibus ia de La Paz até Rurrenabaque, na Amazônia boliviana. O acidente ocorreu na região montanhosa de Los Yungas, próximo da localidade de Yolosa, que fica 80 quilômetros ao norte da capital.

Cerca de mil pessoas morrem e outras 40 mil ficam feridas todos os anos em acidentes nas estradas bolivianas, de acordo com dados oficiais do governo do país.