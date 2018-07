ONG encontra mulher e criança mortas e acusa Líbia de afundar embarcação

Roma – A ONG espanhola Proativa Open Arms encontrou nesta terça-feira a 80 milhas da Líbia em um bote com uma criança e uma mulher mortas e recuperou outra pessoa com vida, além de acusar a Guarda Costeira da Líbia de abandoná-las após resgatar outras 158 pessoas.

“A Guarda Costeira líbia anunciou que tinha interceptado um bote com 158 pessoas a bordo e tinha proporcionado assistência médica e humanitária. O que não disseram foi que deixaram duas mulheres e uma criança a bordo e afundaram o barco porque os três não queriam subir nas embarcações líbias”, escreveu o fundador da ONG, Oscar Camps, em sua conta no Twitter.

Camps, que está em um barco no Mediterrâneo Central, postou na rede social as fotos nas quais é possível os corpos da mulher e da criança sobre o barco.

O fundador da ONG Proativo Open Arms também denunciou a “omissão de socorro” da “Guarda Costeira líbia e do mercante Triades”.

“Quando chegamos, encontramos uma das mulheres ainda com vida, não pudemos fazer nada para resgatar a outra mulher e a criança, que aparentemente morreu poucas horas antes da gente encontrá-las. Quanto tempo teremos que lidar com assassinos alistados pelo Governo italiano para matar?”, acrescentou.

O ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, afirmou hoje que os duas embarcações da ONG espanhola Proativa Open Arms que se encontram no Mediterrâneo central para salvar imigrantes que tentam chegar à Europa não atracarão em portos italianos.

As duas embarcações da Proativo Open Arms são as únicas pertencentes a organizações não-governamentais que se encontram agora no Mediterrâneo.