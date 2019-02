Onda incomum de frio na Ásia matam mais de 60 pessoas

Taipei, Taiwan – Uma onda incomum de frio no leste da Ásia deixou até o momento mais de 60 mortos, interrompendo o serviço de transporte em Taiwan, Japão e China.

Na cidade chinesa de Guangzhou, que possui um clima tropical, nevou pela primeira vez em quase 50 anos.

As temperaturas na capital de Taiwan, Taipei, caiu para 4ºC, no menor nível em 16 anos, matando 57 pessoas, a maioria idosos. A frente fria também deixou 9 centímetros de neve em Taipei no sábado.

A maioria das casas em Taiwan, que possui um clima subtropical, não têm aquecimento central, e o frio tem causado problemas de coração e falta de ar em muitas das vítimas, disse uma autoridade.

Normalmente, as temperaturas em Taipei ficam em torno de 16ºC em janeiro, de acordo com o centro de Meteorologia de Taiwan.

A neve pesada no oeste e no centro do Japão matou cinco pessoas no fim de semana. Além disso, motoristas ficaram encalhados nas ruas, diversos voos foram cancelados e o serviço do trem bala registrou atrasos.

Na China continental, a maioria das regiões enfrentou o clima mais frio em décadas no fim de semana. Ao sul, a cidade tropical de Guangzhou, viu neve pela primeira vez desde 1967 no domingo.

O frio levou a pelo menos quatro mortes, produtores que morreram asfixiados por monóxido de carbono quando eles foram se aquecer em uma estufa de plástico, disse a Agência de Notícias Xinhua.

A onda de frio coincidiu com a maior época de viagens do mundo, que dura cerca de 40 dias em torno do dia do Ano Novo Chinês – que começa no dia 8 de fevereiro e vai até o dia 13/2 – interrompendo a movimentação de carros, voos e trens. Mais de 11 mil passageiros ficaram presos no aeroporto de Kunming na província de Yunnan, ao sul.

As temperaturas, que ficaram entre 6ºC e 8ºC no fim de semana, ficaram abaixo do nível médio histórico, de acordo com a Xinhua. A previsão do National Meteorological Bureau é que as temperaturas no sul China devem cair para 3ºC nesta segunda-feira.

A mesma frente fria tem atingido Hong Kong, o que levou ao fechamento de escolas nesta segunda-feira. As temperaturas em Hong Kong atingiram 3,1ºC no domingo.