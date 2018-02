Onda de frio na Romênia faz primeiras duas vítimas

Bucareste – Pelo menos duas pessoas morreram na Romênia por causa da onda de frio e a forte nevasca que castigam o país desde ontem e provocaram o fechamento de escolas e estradas, a interrupção da circulação de trens e o cancelamento de voos, informou a agência oficial “Agerpres” nesta terça-feira.

De acordo com o Serviço de Situações de Urgências, na cidade de Adacanta uma mulher, de 83 anos, foi encontrada coberta de neve e faleceu a caminho do hospital. Já na cidade de Suceava, um homem, de 65 anos, foi achado morto.

A onda de frio vinda da Sibéria e que tem sido chamada de “Besta do Leste” obrigou às autoridades a aumentar as medidas de precaução, como o fechamento das escolas em Bucareste e em outras cidades do sudeste da Romênia. A estrada que liga a capital do país e à cidade litorânea de Constança teve que ser fechada, da mesma forma que outras dezenas de rodovias. Além disso, segundo a Polícia, mais de 100 conexões de trem e 15 voos foram cancelados.