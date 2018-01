Onda de frio mata bebê e mais 10 pessoas no sul do Nepal

Katmandu – Pelo menos 11 pessoas, entre elas um bebê, morreram durante a última semana em decorrência da onda de frio que afeta o sul do Nepal, informaram nesta segunda-feira à Agência Efe fontes oficiais.

As mortes causadas pelas baixas temperaturas ocorreram durante a última semana na região de Tarai, no sul do país, “onde as ondas de frio afetam mais à população”, indicou um porta-voz do Ministério de Interior, Narayan Prasad Sharma Duwadi.

Em Saptari, onde aconteceu a maioria dos casos, morreram cinco pessoas, incluindo um bebê de sete meses, enquanto no distrito de Rautahat outras quatro sucumbiram ao frio e mais duas em Siraha e Makwanpur.

Segundo Duwadi, as autoridades nepalesas estiveram distribuindo cerca de 15.000 cobertores e 7.000 colchões entre as famílias de menos recursos do distrito de Saptari.

“Todos os que morreram pelo frio pertencem a famílias pobres. Não dispõem da vestimenta apropriada para se proteger do frio”, declarou o chefe da polícia do distrito de Rautahat, Durba Kumar Shrestha.

O chefe de polícia ressaltou que as famílias das vítimas recebem entre 10.000 e 25.000 rupias (entre US$ 100 e US$ 245) como compensação, o que leva as autoridades a ter de verificar as mortes perante o aumento de casos de denúncias falsas.

Embora no país do Himalaia as temperaturas costumem ser muito mais baixas nas áreas montanhosas, as mortes por hipotermia ocorrem mais frequentemente nas planícies do sul do país, onde os termômetros não costumam atingir temperaturas negativas.

“O frio afeta mais em Tarai devido à escassez de sol durante o dia. No entanto, nas colinas e montanhas, onde as temperaturas mínimas são mais baixas que em Tarai, está ensolarado durante o dia”, explicou à Efe o meteorologista nepalês Subash Rimal.