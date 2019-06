Onda de calor faz termômetros baterem recordes na Europa; veja fotos

São Paulo — A França atingiu nesta sexta-feira (28) a temperatura mais alta já registada na sua história. A região de Carpentras chegou a 44,3° C no quinto dia da intensa onda de calor que atinge a Europa. Apesar do verão já ter começado no hemisfério norte, as altas temperaturas estão surpreendendo a população e alterado sua rotina.

Nos últimos dias, autoridades francesas anunciaram o fechamento de escolas e restrições de trânsito como formas de enfrentar o calor. Parques, fontes e praias estão lotadas de moradores e turistas, desesperados para aliviar o calor.

Meteorologistas tem feito alertas sobre o risco de incêndio na Espanha, onde a temperatura pode chegar até 42º C nesta sexta. De acordo com The Guardian, centenas de bombeiros na Catalunha tentam manter sob controle um grande incêndio, que até agora queimou 6,5 mil hectares de terra e pode consumir até 20 mil hectares.

A Alemanha também espera bater o recorde de temperatura neste verão. Em julho de 2015, Baviera registrou 40,3°C. Para suportar a forte onda de calor, os animais do zoológico de Berlim passaram a receber frutas congeladas diariamente.

1. Europeus enfrentam forte onda de calor zoom_out_map 1 /5 Europeus enfrentam forte onda de calor (Juan Medina/Reuters) Europeus enfrentam forte onda de calor

2. Durante forte onda de calor, elefante brinca com água no zoológico de Berlim zoom_out_map 2 /5 Durante forte onda de calor, elefante brinca com água no zoológico de Berlim (Annegret Hilse/Reuters) Durante forte onda de calor, elefante brinca com água no zoológico de Berlim

3. Bombeiros tentam conter incêndio na Espanha durante a forte onda de calor zoom_out_map 3 /5 Bombeiros tentam conter incêndio na Espanha durante a forte onda de calor (Albert Gea/Reuters) Bombeiros tentam conter incêndio na Espanha durante a forte onda de calor

4. Praia cheia em Marseille, na França, durante verão europeu com forte onda de calor zoom_out_map 4 /5 Praia cheia em Marseille, na França, durante verão europeu com forte onda de calor (Jean-Paul Pelissier/Reuters) Praia cheia em Marseille, na França, durante verão europeu com forte onda de calor

5. Mulher se refresca em Marseille, na França. Altas temperaturas são registadas no país durante o verão zoom_out_map 5/5 Mulher se refresca em Marseille, na França. Altas temperaturas são registadas no país durante o verão (Jean-Paul Pelissier/Reuters) Mulher se refresca em Marseille, na França. Altas temperaturas são registadas no país durante o verão

Calor infernal

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), este ano está caminhado para ficar entre os mais quentes em toda a história, o que tornaria o período entre 2015 a 2019 o mais quente já registrado no mundo.

“Ondas de calor se tornarão mais intensas, mais delineadas, mais extremas, vão começar mais cedo e terminar mais tarde”, disse a porta-voz da OMM, Clare Nullis, em coletiva de imprensa em Genebra.

“Ainda estamos apenas no final de junho, mas parece provável que a Terra esteja pronta para atravessar seus cinco anos mais quentes já vistos, e isso vai de 2015 a 2019”, disse ela. De janeiro a maio, 2019 ficou ranqueado como o terceiro mais quente, acrescentou.