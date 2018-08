OMS teme que ebola se espalhe livremente em novo surto na RDC

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um apelo para que todas as partes envolvidas em conflitos armados na República Democrática do Congo baixem as armas e ajudem a conter o avanço do mais recente surto de ebola registrado no país.

Durante coletiva de imprensa em Genebra, Tedros disse estar mais preocupado com este novo surto da doença, identificado na província de Kivu do Norte, do que ficou com o surto anterior, que atingiu a província de Equateur. Até o momento, 41 pessoas morreram após serem infectadas pelo vírus.

“Na noite em que ficamos em Beni [município de Kivu do Norte], houve um incidente a cerca de 15 quilômetros. Quatro civis foram mortos e vários deles foram sequestrados. Este ambiente é realmente propício para que o ebola se espalhe livremente”, destacou, ao retornar de visita à República Democrática do Congo.

Ainda de acordo com o diretor-geral da OMS, o grande fluxo de pessoas na região, principalmente em áreas de fronteira, dificulta o combate ao ebola em Kivu do Norte. Tedros avalia que, com os investimentos necessários, o surto possa ser contido até dezembro, quando o país irá às urnas para as eleições presidenciais.