OMS diz que epidemia de Ebola na RDC ainda não é emergência mundial

A epidemia de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) não é atualmente uma emergência internacional – indicou nesta sexta-feira (18) a Organização Mundial de Saúde (OMS), considerando que a situação pode “ser controlada”.

Reunido na sede da OMS em Genebra, o comitê de emergência da agência especializada da ONU anunciou que “as condições de uma emergência de saúde pública de preocupação internacional não foram preenchidas no momento”.

O número de mortes causadas pela epidemia da febre hemorrágica Ebola na República Democrática do Congo (RDC) é de 25 de um total de 45 casos, dos quais 14 confirmados, de acordo com o último relatório da OMS.

O surto apareceu no início de maio em uma área rural do noroeste da RDC, antes de se espalhar para Mbandaka, uma cidade de cerca de 1,5 milhão de pessoas localizada no rio Congo e ligada a Kinshasa por muitas conexões fluviais.

“Nove países vizinhos da RDC, incluindo Congo-Brazzaville e a República Centro-Africana, foram informados de que estão em alto risco de disseminação”, disse a OMS.

“O risco de disseminação internacional é particularmente alto”, mas há fortes razões para acreditar que “essa situação pode ser controlada”, declarou o presidente do Comitê de Emergência da OMS, Robert Steffen, durante coletiva de imprensa em Genebra.