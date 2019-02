OMS afirma que vacina contra HPV é segura e indispensável

A vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) é “segura e indispensável para eliminar o câncer de colo do útero” anunciaram autoridades da área de saúde nesta segunda-feira, dia mundial de combate ao câncer.

“Os rumores infundados sobre as vacinas contra o HPV seguem adiando ou impedindo de modo desnecessário o aumento da imunização, que urgentemente necessário para a prevenção do câncer cervical”, disse Elisabete Weiderpass, diretora do Centro Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (CIIC).

O centro é vinculado à Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com os dados do CIIC, em 2018 foram diagnosticados quase 570.000 novos casos de câncer de colo do útero em todo o mundo.

Mais de 300.000 mulheres morrem a cada ano vítimas da doença, principalmente em países de rendas baixa e média.

“Este é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres”, recordou o CIIC. A organização calcula que se a prevenção não aumentar, a doença pode provocar 460.000 mortes por ano até 2040.