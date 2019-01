OEA parabeniza Guaidó por assumir como “presidente interino da Venezuela”

São Paulo – O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, usou sua conta no Twitter para parabenizar o oposicionista Juan Guaidó por assumir como “presidente interino” da Venezuela. A declaração do líder da OEA vem pouco após Guaidó se declarar líder interino do país, em desafio ao presidente Nicolás Maduro, que assumiu seu novo mandato há duas semanas. Guaidó “tem nosso reconhecimento para impulsionar o retorno do país à democracia”, afirmou Almagro.

Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/AWdjVHJtZj — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 23, 2019

Mais cedo, o secretário-geral da OEA condenou a repressão do “usurpador” Maduro e afirmou que a população local “reclama por sua liberdade e contra a tirania”, além de defender o direito de protestos e manifestações públicas no país.