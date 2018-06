Objetivo de cúpula entre Trump e Kim não mudou, diz Secretário dos EUA

Cingapura – O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse nesta segunda-feira que o “objetivo final” da cúpula histórica entre Washington e a Coreia do Norte não mudou, e que os Estados Unidos estão “ansiosos para ver” se Pyongyang foi sincera sobre a desnuclearização.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza uma cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, em Singapura, na terça-feira, e as conversas devem ter como foco principal o fim dos programas de mísseis e armas nucleares da Coreia do Norte em troca de incentivos diplomáticos e econômicos.

Pompeo disse que Trump está “completamente preparado” para as conversas e otimista de que o resultado será “satisfatório”, embora advertindo que ainda há “muito trabalho a ser feito”.