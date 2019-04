Obama se reunirá com Merkel durante visita à Alemanha

Berlim — O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama chegou nesta quinta-feira à Alemanha como uma nova etapa de uma excursão que está fazendo pela Europa, e se reunirá amanhã com a chanceler do país, Angela Merkel.

Obama, que ontem participou da Cúpula Mundial do Turismo em Sevilha e se reuniu com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, viajou em um avião particular que pousou na área militar do aeroporto de Colônia, no oeste do país.

O ex-presidente americano participará em Colônia de um debate no Pavilhão Lanxess para cerca de 15 mil pessoas, possivelmente a parte mais midiática da viagem à Alemanha.

O antecessor de Donald Trump é esperado amanhã em Berlim, onde se reunirá com a chanceler da Alemanha, com quem teve uma relação próxima nos oito anos em que ocupou a Casa Branca. Os dois se encontraram também pouco depois de Obama deixar a presidência.

A visita de Obama é cercada por um forte esquema de segurança, com participação de agentes do Serviço Secreto dos EUA tanto no pavilhão em Colônia como no hotel onde ele se hospedará.

O encontro entre Merkel e Obama vai acontecer na sede da chancelaria alemã e será fechado.