Obama: saída de Mubarak “é o princípio da transição, não o fim”

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta sexta-feira que a renúncia do chefe de Estado Hosni Mubarak representa “o princípio da transição, não o fim”, e que o Egito “nunca mais será o mesmo”.

Em declarações à imprensa concedidas na Casa Branca, o presidente americano advertiu que o processo não será fácil e que ainda restam “dias difíceis pela frente”.

No entanto, Obama avaliou que “o povo egípcio falou e suas vozes foram escutadas”.

O mundo inteiro, declarou, “está tomando nota” do que ocorre no Egito, onde os manifestantes da praça Tahrir “mudaram o país e, de fato, o mundo”.

Em uma alusão ao que foi seu lema de campanha eleitoral em 2008, “Sim, nós podemos”, Obama afirmou que os egípcios “realmente puderam”.

Antes de efetuar a declaração, o presidente se reuniu com sua equipe de Segurança Nacional em seu segundo encontro do dia para tratar sobre o desenvolvimento dos eventos no Egito.

O presidente americano recebeu a notícia da renúncia de Mubarak durante uma reunião no Salão Oval e assistiu pela televisão às comemorações nas ruas do Cairo ocorridas após o anúncio.