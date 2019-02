Obama elogia mensagem de amor e esperança do Papa

O presidente Barack Obama ofereceu nesta quarta-feira uma franca e emotiva boas-vindas ao papa Francisco à Casa Branca, ao elogiar a humildade e generosidade do pontífice e sua mensagem de amor e esperança que inspira o mundo.

“O porte e o espírito do encontro de hoje é apenas um pequeno reflexo da profunda devoção dos 70 milhões de católicos americanos e a maneira que sua mensagem de amor e esperança inspirou tantas pessoas em nosso país e no mundo”, afirmou Obama ao receber Francisco no jardim da Casa Branca.

O presidente americano também agradeceu o papel que o Papa teve na retomada das relações entre os Estados Unidos e Cuba.

“Estamos agradecidos por seu inestimável apoio a nosso novo começo com o povo cubano, que promete melhores relações entre nossos países”, afirmou Obama.

Obama também elogiou o papa por dar apoio moral e religioso em seus esforços por combater as mudanças climáticas.

“Recordamos que temos uma obrigação sagrada em nosso planeta, magnífico presente de Deus para nós. Apoiamos seu apelo aos líderes mundiais para se unirem e preservar nosso planeta para as gerações futuras”, acrescentou.