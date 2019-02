Obama diz que vítimas no Texas não serão esquecidas

Washington – O presidente americano, Barack Obama, afirmou na sexta-feira às vítimas da explosão de uma fábrica de fertilizantes no Texas que elas não serão esquecidas, após uma semana na qual a atenção dos meios de comunicação esteve focada nos atentados de Boston.

“Também temos uma comunidade no estado do Texas que foi devastada por um terrível acidente”, declarou Obama ao concluir na noite de sexta-feira uma intervenção consagrada em grande parte à captura nos subúrbios da capital de Massachusetts do segundo suspeito dos ataques com bombas de segunda-feira.

Dirigindo-se aos habitantes da cidade de West, no Texas, Obama afirmou que eles não serão esquecidos.

A gigantesca explosão produzida neste estado do sul do país deixou 12 mortos, anunciaram as autoridades locais, que informaram que prosseguem com as operações de busca de outros corpos e de sobreviventes. Um deputado do estado disse que pode haver até 60 desaparecidos, mas este número não foi confirmado por fontes oficiais.

Obama, que decretou na sexta-feira estado de emergência no Texas para liberar fundos de ajuda do Estado Federal, disse que com os incidentes de Boston e West, os Estados Unidos viveram uma semana difícil, mas ressaltou a força que o país tem para superá-los.