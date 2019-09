“O separatismo em Hong Kong será massacrado”, diz jornal do governo chinês

São Paulo — As manifestações em Hong Kong são resultado de “interferência externa” e qualquer forma de separatismo da região em relação à China “será massacrada”, segundo um editorial do jornal China Daily, pertencente ao Departamento de Propaganda do Partido Comunista chinês.

De acordo com o veículo, no domingo, “milhares de manifestantes” marcharam até o consulado dos Estados Unidos e clamaram ao presidente Donald Trump que “liberte” a cidade. Para o jornal, a ação deixa claro que “forças externas estão por trás dos protestos”.

O editorial do China Daily afirma que Hong Kong é uma parte inseparável da China, e que esta situação não deve ser contestada por manifestantes ou “forças estrangeiras jogando seus jogos sujos”