O que se sabe sobre o misterioso vírus que está se espalhando pelo mundo

São Paulo – O mundo entrou em estado de alerta nesta semana depois da notícia de que mais 200 pessoas foram infectadas por um desconhecido vírus na China e que ao menos três pessoas morreram em decorrência dele. Os casos da doença, no entanto, já ultrapassaram as fronteiras chinesas e começam a ser registrados em outros países da região, como o Japão.

De acordo com cientistas, o vírus em questão é uma nova cepa do coronavírus. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), essa é uma família que reúne uma variedade de agentes infecciosos. Tais são geralmente encontrados em animais, como camelos e morcegos, e raramente infectam os seres humanos e são transmitidos entre eles, como é o que se observa nesse episódio.

Com as festividades do ano novo chinês programadas para os próximos dias, época em que milhões de chineses se deslocam pelo país, aumenta o temor de que o número de casos aumente desenfreadamente. Agora, autoridades chinesas e a comunidade internacional correm contra o tempo para encontrar respostas.

Abaixo, veja tudo o que se sabe até o momento sobre o surto desse misterioso coronavírus.

Quando tudo começou?

O primeiro caso de infecção do novo coronavirus foi registrado em dezembro de 2019 em Wuhan, que fica na província de Hubei. A cidade tem cerca de 12 milhões de habitantes e está localizada a cerca de 900 quilômetros de Xangai. De acordo com o CDC, os pacientes infectados com o vírus em Wuhan têm como ligação um grande mercado de peixes, o que sugere que o mesmo se originou em algum animal.

Quantos casos foram registrados até o momento e em quais países?

Segundo autoridades chinesas, ao menos 258 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus só em Wuhan, 15 das quais profissionais da área da saúde, e seis mortes foram confirmadas. Há 922 pessoas em observação, suspeitas de terem contraído a doença. Ainda de acordo com as autoridades do país, muitos dos casos se tratam da transmissão entre seres humanos.

Vale notar, no entanto, que especialistas em saúde e epidemiologia contestam os números do governo chinês e estimam que a quantidade de pessoas infectadas seja acima de 1.700. Até agora, casos do misterioso vírus foram oficializados na China, Japão, Tailândia, Coreia do Sul e, mais recentemente, Estados Unidos.

É a primeira vez que algo do tipo acontece na China?

Não. Entre os anos de 2002 e 2003, outro tipo de coronavírus surgiu no país, quando a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) se espalhou mundo afora. Na época, 350 pessoas morreram na China e 300 e Hong Kong. Alguns especialistas já pontuaram que o novo coronavírus é muito similar ao vírus da SARS.

O que diz a Organização Mundial da Saúde sobre esse surto?

A OMS está tensa e teme que o novo vírus descoberto na China se espalhe para além dos países onde os casos já foram registrados. A expectativa, no entanto, é que mais casos venham à tona nos próximos dias não só em solo chinês, mas em outros países também.