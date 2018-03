O que os presidentes dos EUA e Coreia do Sul falaram ao telefone

Seul – O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em coordenar “todas as etapas” das próximas negociações com a Coreia do Norte para acabar com o programa nuclear do país, durante uma conversa telefônica de 35 minutos, segundo o gabinete presidencial de Seul.

O telefonema, realizado ontem, acontece semanas antes do encontro marcado entre Moon e o líder norte-coreano Kim Jong Un, na primeira reunião entre os dois países desde 2007, para discutir o possível desmantelamento nuclear da Coreia do Norte. Trump também concordou em se encontrar com Kim até maio.

“O presidente Moon disse ao presidente Trump que a Coreia do Sul criaria uma atmosfera favorável na reunião com a Coreia do Norte, de modo que a próxima cúpula entre os EUA e a Coreia do Norte tenha maior chance de ser bem-sucedida”, disse o porta-voz presidencial de Seul, Yoon Young-chan.

A Casa Branca confirmou a conversa por meio de nota, e reiterou a intenção de Trump de realizar um encontro com Kim “até o final de maio”.

Segundo a presidência dos EUA, os dois líderes expressaram otimismo cauteloso sobre os próximos compromissos com Pyongyang, mas prometeram manter a pressão econômica e diplomática sobre a Coreia do Norte.

“Os dois líderes concordaram que as ações concretas, e não as palavras, serão a chave para a desnuclearização permanente da península coreana”, afirmou o comunicado da Casa Branca. Fonte: Dow Jones Newswires.