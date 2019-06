Afinal, o que estava na carta de Kim Jong-un a Trump? Um feliz aniversário

O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira que o líder Kim Jong-un lhe desejou feliz aniversário em uma carta recebida no começo do mês, em meio a um impasse nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

“Ele realmente me enviou desejos de feliz aniversário e foi uma carta amigável”, afirmou Trump – que completou 74 anos em 14 de junho – aos jornalistas no Salão Oval quando questionado sobre a correspondência.

Em 11 de junho, Trump disse ter recebido uma carta “magnífica” de Kim Jong Un e que continuaria confiando na Coreia do Norte, apesar da ausência de progressos tangíveis na desnuclearização. Desde então, os líderes têm trocado outras correspondências.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, recebeu uma carta pessoal do presidente americano, Donald Trump, com “um conteúdo excelente”, indicou neste domingo a agência oficial norte-coreana KCNA.

“Após ler a carta, Kim disse, com satisfação, que seu conteúdo era excelente”, assinalou a agência.

“Agradecendo pela capacidade de julgamento político e valentia extraordinária do presidente Trump, Kim disse que levaria seriamente em consideração o conteúdo interessante da carta”, segundo a fonte. Não foram divulgados detalhes do conteúdo do documento.

A agência não forneceu mais detalhes sobre o conteúdo da carta, e a Casa Branca se recusou a confirmar o envio de uma carta de Trump para seu colega norte-coreano, mas a presidência sul-coreana disse que foi informada da existência de tal correspondência.