O que esperar de Díaz-Canel, o novo presidente de Cuba

Pela primeira vez em 59 anos, Cuba terá um presidente sem “Castro” no nome. Raúl Castro, o irmão de Fidel, deixa o governo nesta quinta-feira e Miguel Díaz-Canel assume como novo presidente do Conselho de Estado (cargo que representa o chefe de Estado e de governo do país). Seu nome foi oficialmente indicado ontem pela Assembleia Nacional e hoje deve ser aprovado pelo Legislativo.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Díaz-Canel, de 57 anos, não só não é um Castro, como também não fez parte da Revolução Cubana, tendo nascido um ano depois do principal evento da história da ilha. Ainda mais: também não é um militar -diferentemente da maior parte da base de Castro.

Mas todos esses fatores não devem significar grandes transformações no regime. Afinal, Díaz-Canel foi escolhido a dedo por Raúl Castro (que o fez Ministro da Educação entre 2009 e 2012 e vice-presidente do Conselho de Estado, em 2013) e ganhou a confiança dos dirigentes revolucionários por manter um discurso linha-dura contra dissidentes e inimigos da Revolução.

“É possível que ele tenha algumas ideias inovadoras, mas para ascender no Partido e na burocracia do governo, ele tem que ser um político muito tradicional”, afirma Jorge Dominguez, professor de Harvard e especialista em América Latina, em entrevista por e-mail a EXAME.

Além disso, Raúl permanecerá em posição para acompanhar o sucessor de perto, como chefe, até 2021, do Partido Comunista e das Forças Armadas.

Segundo Dominguez, Díaz-Canel herdará como desafio a reforma do sistema monetário, que deve acabar com o câmbio duplo no país e ser ainda mais difícil sem a ajuda externa de órgãos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

Na política, o novo presidente pode ter que lidar com uma já anunciada, mas ainda não realizada, mudança na Constituição, que acabaria com a exigência de que a mesma pessoa seja presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros.

“Se essa mudança for feita e aplicada, então Cuba se deslocaria do unipersonalismo (Fidel e Raúl mantiveram ambos os títulos e foram o Primeiro Secretário do Partido, todos simultaneamente) para uma liderança mais coletiva; isso poderia importar”, diz Dominguez.

Díaz-Canel, conhecido por seu perfil discreto e tido como “bom ouvinte”, já afirmou que sua administração será mais interativa e participativa. Ele também pode vir a ampliar o acesso à internet no país. Existem cerca de 391 pontos de wi-fi público (mas não gratuito) espalhados pelo país, segundo a consultoria eMarketer.

Em 2016, apenas 5% das casas possuía internet, segundo a BBC. Em julho do ano passado, durante sessões do parlamento, Díaz-Canel chegou a admitir que Cuba tem uma das piores taxas de acesso à internet do mundo, mas rejeitou a ideia de que o país seria “totalmente desconectado”.

A transição de poder não empolga os cubanos. Não há sinal de cartazes ou propaganda governamental anunciando a eleição e o perfil do novo presidente não gera conversas nas ruas. Para os cubanos, com ou sem Castros, o governo será mais do mesmo.