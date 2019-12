O que acontece agora no processo de impeachment de Trump?

São Paulo — O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, se tornou o terceiro presidente do país a ter um impeachment aprovado pela Câmara dos Deputados.

Duas acusações pesaram contra o atual presidente: abuso de poder e obstrução do Congresso. O resultado não é uma novidade: a casa é controlada pela maioria democrata e eram necessários apenas 216 votos. A Câmara dos Representantes é composta por 431 membros, dos quais 233 são democratas.

Por 230 a 197, a Câmara decidiu aprovar a acusação de abuso de poder, enquanto a de obstrução do Congresso passou por 229 a 198.

A seguir, o que provavelmente deve acontecer:

Quinta-feira, 19 de dezembro

A Câmara deve selecionar parlamentares para atuarem como representantes e apresentar o caso contra Trump no julgamento no Senado. Os democratas da Câmara dizem que a maioria dos representantes no Senado deve sair do Comitê Judiciário da Casa e possivelmente do Comitê de Inteligência, que liderou a investigação.

Muitos deputados esperam ser selecionados para o cargo, que é de grande importância.

Essa nomeação pode ocorrer nesta quinta-feira antes do recesso de fim de ano, mas os parlamentares podem aguardar até o próximo ano.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse a repórteres que precisava de mais informações do Senado antes de nomear parlamentares.

O líder republicano do Senado, Mitch McConnel, e líder democrata da casa, Chuck Schumer, apresentaram opiniões drasticamente diferentes sobre como o julgamento pode se encaminhar.

Pelosi não declarou formalmente quando vai submeter as acusações de impeachment ao Senado, medida necessária para que o novo julgamento possa ter início.

Começo de Janeiro

Trump deve enfrentar julgamento no Senado que determinará ou não sua condenação e consequente remoção do cargo.

O Senado é controlado pelos colegas republicanos de Trump, que em sua maioria defendem o presidente. Uma maioria de dois terços dos presentes na Casa composta por 100 parlamentares é necessária para que Trump seja condenado, o que implica que cerca de 20 dos 53 senadores republicanos precisariam votar contra o presidente para que ele fosse impedido de continuar no cargo.

O presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, presidirá o julgamento. Os representantes apontados pela Câmara apresentariam o caso contra Trump e a equipe jurídica do presidente responderia, com os senadores atuando como membros do júri.

Um julgamento poderia envolver depoimentos de testemunhas e um cronograma cansativo. O processo pode acontecer no período entre seis dias e uma semana ou se estender para até seis semanas de duração.

McConnell já disse que o Senado poderia realizar uma opção mais curta, votando os artigos do impeachment após as arguições de abertura, pulando os depoimentos de testemunhas, mas McConnell ainda está se consultando com a Casa Branca sobre isso.