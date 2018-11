O mundo não confia em Donald Trump, mostra pesquisa

São Paulo – Dois anos depois da chegada de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, uma pesquisa global sugere que o mundo não tem confiança de que é capaz de fazer as escolhas certas em assuntos de interesse internacional.

É o que mostra um levantamento conduzido pelo Pew Research Center, organização dedicada à pesquisa e ao estudo de vários temas, como política doméstica e externados EUA, religião, ciência e tecnologia.

A pesquisa buscou medir a imagem que o mundo tem atualmente presidente americano e foi conduzida em 25 países. E, de acordo com os resultados, 70% dos entrevistados disse não confiar em Trump em temas globais, enquanto 27% se manifestou em prol do presidente em exercício.

A má fama de Trump no palco global é latente entre países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, mostrou o Pew Research. Na média, 82% dos entrevistados na Europa demonstraram desconfiança sobre Trump.

Entre os países que mais “desconfiam” do republicano estão a Espanha, a Alemanha e a França, onde os percentuais estão em 93%, 90% e 90%, respectivamente.

Nos países vizinhos dos EUA, tampouco a situação de Trump melhora. No México, 91% das pessoas se manifestou em tom de desconfiança e, no Canadá, 75%. Na América do Sul, 78% dos brasileiros e 78% dos argentinos disse não confiar no republicano.

Entre os países que vão na direção contrária e confiam no trabalho de Trump na comunidade internacional, destacam-se as Filipinas, onde 78% dos entrevistados tem essa opinião, e Israel, 69%. Na Nigéria e no Quênia, a maioria dos participantes (59% e 56%, respectivamente) também se manifestou com confiança no trabalho do presidente americano.

Aprovação nos Estados Unidos

Atualmente, a situação da imagem de Trump nos Estados Unidos também não é muito boa. Segundo monitoramento do Instituto Gallup, a maioria dos americanos (54%) reprova a sua atuação enquanto presidente.

Apesar do percentual ser dramático, não é o pior cenário enfrentado por ele neste ano: em junho e setembro, seu nível de reprovação bateu em 50%, de acordo com os números compilados pela instituição.

Com o republicano agora sem maioria no Congresso, fica a dúvida se ele conseguirá reverter esse quadro nos dois anos restantes que terá à frente da Casa Branca. No que for depender dos democratas que vão dominar a Câmara dos Representantes, o panorama para Trump é, sem dúvidas, sombrio.