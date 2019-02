Movimento “Ocupem o Fórum Mundial” constrói iglus em Davos

Zurique – O movimento de protesto “Occupy WEF” (“Ocupem o Fórum Mundial) começou a construir iglus em Davos e prevê organizar manifestações contra o encontro anual da nata da política e da economia mundiais que será realizado na próxima semana nesta pequena estação suíça dos Alpes.

“O WEF (World Economic Forum) é um fórum onde se encontram as elites autodesignadas. É importante mobilizar-se contra esta situação”, declarou à AFP o presidente da Juventude Socialista Suíça, David Roth.

Os organizadores do movimento de protesto construíram um iglu no centro de Davos e vão levantar outros para imitar as barracas de campanha usadas em Wall Street, Nova York, e outras cidades.

Roth não divulgou quais as atividades que o movimento está preparando, mas disse que está em contato com alguns participantes do Fórum e convidou cordialmente outros participantes a somar-se às discussões ante a WEF.