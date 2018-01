O medo que alimenta o gosto de Donald Trump por fast-food

São Paulo – A essa altura, você já deve ter notado o intenso caso de amor que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem com alimentos fast-food, como os hambúrgueres do McDonald´s e o frango frito do KFC, além de sua paixão por pizza e Diet Coke.

Suas escolhas culinárias, porém, vão muito além do paladar: Trump tem medo de ser envenenado. É o que revela um novo livro escrito pelo jornalista americano Michael Wolff intitulado “Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump), lançado esta semana nos Estados Unidos.

O livro revela um lado altamente paranóico do presidente americano, conforme revela trecho adaptado pelo próprio autor para a revista New York Magazine:

“‘[Trump] repreendeu a equipe de arrumação por pegar sua camisa no chão: “Se minha camisa está no chão, é porque eu a quero no chão”. Em seguida, ele impôs um conjunto de novas regras: Ninguém toca nada, especialmente a escova de dentes. (Ele tinha medo de ser envenenado, uma razão pela qual ele gostava de comer no McDonald’s – ninguém sabia que ele estava vindo e a comida era preparada com segurança.) Além disso, ele deixaria o serviço de limpeza saber quando ele queria que seus lençóis fossem trocados, e ele é quem faz a própria cama”‘.

Seus hábitos peculiares incluíam ainda um jantar regularmente agendado com seu ex-estrategista-chefe, Steve Bannon, às 18h30. Nos dias sem o jantar, era possível encontrá-lo fazendo uma série de telefonemas para seus amigos no conforto de sua cama comendo um x-burguer, escreveu Wolff.