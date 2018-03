O drama a conta-gotas da Cidade do Cabo em imagens

São Paulo – A seca que castiga a Cidade do Cabo há mais de três meses continua impiedosa. Segunda maior cidade da África do Sul, com quase quatro milhões de habitantes (atrás apenas de Joanesburgo), a região corre o risco de se tornar o primeiro grande centro urbano do mundo a ficar sem água na torneira.

A situação é tão grave que já se fala no “Dia Zero”, quando as autoridades bloquearão o fornecimento de água nas residências, tornando ainda mais restrita o oferta o recurso.

O Dia Zero, a princípio, ocorreria em Abril, mas com as medidas restritivas implementadas pelas autoridades (como a redução da pressão e combate a vazamentos) e a perspectiva de um pouco de chuva nas próximas semanas, o prazo foi estendido para o mês de Julho.

Os seis maiores reservatórios da cidade operavam com 23,8 de sua capacidade em 02 de março (um mês antes, em 02 de março, estavam 25,8%). A reserva de Theewaterskloof – o maior reservatório e fonte de aproximadamente metade da água da cidade – está na pior situação, com o nível da água em apenas 11% da capacidade.

Para evitar a redução dos níveis de água para abastecimento humano a limites ainda mais críticos e evitar o “Dia Zero”, as autoridades locais recomendam que o consumo não ultrapasse os 50 litros por pessoa por dia.

Se o nível médio dos reservatórios chegar a 13,5%, a água deixará de verter pelas torneiras e a população só poderá receber um limite de 25 litros de água por dia nos postos controlados pela prefeitura. É um verdadeiro drama a conta-gotas. Confira nas imagens.

