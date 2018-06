O direitista Ivan Duque mantém vantagem em corrida presidencial

Bogotá – O candidato de direita à Presidência da Colômbia, Ivan Duque, mantém sua vantagem contra o político de esquerda Gustavo Petro antes do segundo turno da votação no dia 17 de junho, indicou pesquisa publicada nesta sexta-feira.

O apoio a Duque, candidato do ex-presidente Álvaro Uribe, é de 55 por cento, de acordo com levantamento do Centro Nacional de Consultoria.

No primeiro turno da eleição, no dia 27 de maio, Duque conseguiu 39 por cento dos votos.

O candidato de esquerda, Gustavo Petro, ex-rebelde do grupo M-19 e ex-prefeito de Bogotá, apareceu com 35 por cento de apoio na pesquisa. No primeiro turno, ele teve 25 por cento dos votos.

A pesquisa tem margem de erro de 3 por cento.