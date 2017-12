NY terá grande mobilização policial para Ano Novo

Nova York terá uma grande mobilização de policiais, a maior em muitos anos, para a festa de passagem do Ano Novo na Times Square, onde são esperadas mais de dois milhões de pessoas, informaram as autoridades nesta quinta-feira.

O reforço da segurança ocorre após os dois ataques recentes contra a cidade, ambos inspirados pelo grupo extremista Estado Islâmico, um fracassado com bomba em um túnel do metrô no dia 11 de dezembro, e o atropelamento que matou oito pessoas em TriBeca, em 31 de outubro.

O chefe da Polícia de Nova York, James O’Neill, declarou que não existem ameaças, mas prometeu “a mais forte presença policial vista nos últimos anos”, um dispositivo que definiu como “prudente” diante dos incidentes recentes.

Em maio passado, um veterano da Marinha americana matou uma mulher e feriu outras 22 pessoas após invadir a Times Square com um carro, em um incidente sem aparente motivação terrorista.

No dia 1º de outubro, em Las Vegas, um atirador em um quarto de hotel matou 58 pessoas que assistiam a um show de música country.

O’Neill destacou que haverá mais cães detectores de bombas, mais equipes contra franco-atiradores e mais oficiais no local do que no ano passado.

Veículos de bloqueio e caminhões com areia fecharão a Times Square, o tráfego na região será restrito e os espectadores serão submetidos a dois pontos de controle para entrar na área.

Também haverá equipes com armas pesadas e patrulhas com cães para se evitar um ataque como o de Las Vegas.