Democracia representativa é o modelo favorito no mundo

Os modelos para governar um país são questionados permanentemente no mundo todo. Uma pesquisa da Pew Research Center entrevistou 3800 pessoas de 38 países para saber qual é o modelo favorito de seus habitantes. E o resultado não foi surpreendente: a democracia representativa (aquela em que os eleitores escolhem um representante para tomar as decisões por eles) é o modelo mais apoiado pelas pessoas. Diferente da democracia direta (aquela em que qualquer cidadão é chamado para tomar decisões), a democracia representativa é utilizada em muitos países ocidentais (como Estados Unidos, França e Brasil), e muito criticada. Há quem diga que a democracia representativa vive uma crise, porque falha em lidar com a representatividade da população e os interesses econômicos e políticos.

Resultados a parte, o modelo ainda é o favorito dos entrevistados. Mas a pesquisa também apontou para o fato de que algumas opiniões não são tão “democráticas”, e que o histórico de um país pode influenciar na visão de governo que a população pode ter.

Na Alemanha, por exemplo, 95% dos entrevistados são contra o governo militar. Diferente do Vietnã, em que 70% da população acredita que o governo militar é um bom modelo.