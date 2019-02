Número de pobres na Itália dobra entre 2005 e 2012

Roma – Um relatório elaborado pelo Instituto Italiano de Estatísticas (Istat) e pelo Ministério do Trabalho da Itália a partir de dados de 2012 mostrou que a quantidade de pobres no país dobrou desde 2005, sendo que nas regiões do norte, consideradas mais ricas, o número quase triplicou.

Segundo o estudo, 1 milhão e 725 mil famílias italianas vivem em situação de pobreza absoluta, totalizando 4 milhões e 814 mil pessoas. Atualmente, a população na nação europeia gira em torno de 61 milhões de habitantes.

O relatório coloca nessa faixa social as famílias que não têm renda suficiente para adquirir o conjunto de bens e serviços considerados essenciais para um padrão de vida “minimamente aceitável”.

Esse limite costuma variar de acordo com quantidade e a idade das pessoas que integram o núcleo familiar, a posição geográfica e a demografia da cidade em que residem.

A pesquisa também apontou que o salário médio dos italianos em 2012 foi de 1.304 euros (R$ 4,3 mil reais), apenas quatro euros a mais que no ano anterior, e de 968 euros (R$ 3,2 mil) para os estrangeiros que moram no país (18 euros a menos que em 2011).