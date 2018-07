Inundações no Vietnã causam 27 mortes

Bangcoc – Pelo menos 27 pessoas morreram e sete estão desaparecidas no Vietnã por causa das intensas chuvas provocadas pela passagem da tempestade tropical Son-Tinh na metade norte do país, informaram nesta terça-feira as autoridades locais.

O temporal provocou correntezas de água e deslizamentos de terra que também deixaram pelo menos 20 feridos.

As províncias de Yen Bai, no norte do país, e Thanh Hoa, no centro, são as mais afetadas pelo Son-Tinh, que tocou terra há quatro dias.

As chuvas também afetaram cerca de 12 mil casas, destruindo 90 mil hectares de plantações e a morte de 17 mil cabeças de gado, segundo dados oficiais.

A tempestade tropical Son-Tinh afetou o país asiático um mês após a passagem de outra tempestade tropical que deixou pelo menos 23 mortos e uma dezena de desaparecidos.

As tempestades e tufões são frequentes durante a segunda metade do ano no Vietnã, onde no ano passado, aproximadamente 390 pessoas morreram por causa destes temporais.