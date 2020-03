Número de mortos na Itália sobe 475, maior aumento registrado em um país

Da Redação, com agências de notícias

Por Da Redação, com agências de notícias

A Defesa Civil da Itália informou que 2.978 pessoas morreram em decorrência do coronavírus no país, um salto de 475 em relação à atualização divulgada ontem. Trata-se do maior avanço diário registrado por qualquer país, desde o início da pandemia.

O número de casos da doença registrou aumento de 4.207 pessoas, chegando 35.713. A Itália é o segundo país com mais infecções no mundo, atrás apenas da China, onde o vírus se originou.

Estados Unidos

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos reportou nesta quarta 7.087 casos da covid-19 no país, um aumento de 2.812 casos em relação ao relatório anterior, e informou que o número de mortes aumentou em 22 para 97.

Os dados se referem à totalização na tarde de terça-feira. A agência disse que os casos de coronavírus foram relatados por todos os 50 Estados norte-americanos, em comparação aos 49 reportados anteriormente. Também foram relatados casos no Distrito de Columbia e em três territórios.

A contagem inclui 49 casos entre pessoas repatriadas do Japão e Wuhan, China, onde o surto começou. Os números não refletem necessariamente casos relatados por Estados individuais.