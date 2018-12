Número de mortos na Indonésia por tsunami chega a 431

Bangcoc – O número de mortos pelo tsunami com origem no estreito de Sunda e que no último dia 22 devastou parte dos litorais das ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, foi revisado para 431, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) neste domingo.

Além disso, há 15 desaparecidos, 7.200 feridos e 46.646 pessoas que tiveram que deixar suas casas, segundo o órgão governamental. A maioria das mortes, cerca de 300, aconteceu em Pangeglang, um distrito de 1,38 milhão de habitantes na província de Banten, em Java.

As operações de resgate e auxílio às vítimas continuam, e o alerta de risco de o vulcão Anak Krakatau – suposto causador do tsunami – ter nova erupção se mantém em 3 em uma escala cujo patamar máximo é 4.

As autoridades indonésias estabeleceram uma área de exclusão em torno do vulcão com raio de cinco quilômetros e recomendaram aos moradores de áreas próximas do estreito de Sunda para que se mantenham a uma distância de até um quilômetro do mar, como medida preventiva caso ocorra outro tsunami.

O Anak Krakatau, nome indonésio que significa “filho de Krakatoa”, fica em uma ilha vulcânica no estreito. Antes a 340 metros sobre o nível do mar, ele entrou em colapso – grande parte de sua estrutura caiu no mar, o que pode ter causado o tsunami – e teve a altitude reduzida para 110 metros. EFE