Número de mortos em incêndios na Califórnia chega a 83

O balanço do devastador incêndio na região norte da Califórnia aumentou para 83 mortos, com a descoberta de novos corpos em residências queimadas, anunciaram as autoridades.

O número de desaparecidos caiu de 870 a 563, um balanço que variou nos últimos dias em consequência da confusão nas buscas por corpos na localidade de Paradise, arrasada pelas chamas.

No sábado passado, o número de desaparecidos era de 1.276.

O incêndio conhecido como “Camp Fire”, que destruiu 62.000 hectares e mais de 13.500 casas desde 8 de novembro, estava controlado em 85%.

As equipes de emergência se preparam agora para as fortes chuvas previstas para o restante da semana, o que deve ajudar a apagar o incêndio, mas que pode provocar inundações e arrastar os corpos.