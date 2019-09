Número de mortos em incêndio em barco na Califórnia sobe para 8

Washington – As autoridades do condado de Santa Bárbara, na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, elevaram nesta segunda-feira para oito o número de mortos no incêndio de um navio na ilha de Santa Cruz e confirmaram que seguem buscando 26 pessoas que estavam na embarcação que afundou no Oceano Pacífico.

O xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown, deu novos detalhes sobre o acidente em entrevista coletiva. Há mais de dez horas, várias equipes de resgate buscam por possíveis sobreviventes e lutam contra um denso nevoeiro que paira sobre a região.

“Por enquanto, só recuperamos quatro corpos, mas localizamos outro quatro falecidos no fundo do mar. Outros cinco foram resgatados vivos, e os 26 restantes estão desaparecidos por enquanto”, disse Brown.

Segundo a capitã Monica Rochester, comandante da Guarda Litorânea de Los Angeles – Setor Long Beach, 39 pessoas estavam a bordo, sendo que seis eram membros da tripulação e 33 passageiros. Os desaparecidos estavam dormindo quando o incêndio foi declarado.

Os cinco sobreviventes são membros da tripulação que estavam acordados na hora em que o fogo começou. Eles pularam na água e foram resgatados por outra embarcação. A Guarda Litorânea recebeu um pedido socorro por volta das 3h15 no horário local (7h15 em Brasília).

Enquanto as equipes de resgate tentavam apagar o fogo, o barco afundou. Apesar disso, a A Guarda Litorânea disse ainda ter esperança de encontrar outros sobreviventes.

O navio partiu de Santa Bárbara no sábado para uma excursão de mergulho, segundo o site da empresa Truth Aquatics. A previsão era que a embarcação voltasse hoje por volta das 17h no horário local (14h em Brasília). Por enquanto, as autoridades não sabem o que provocou o incêndio.