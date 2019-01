Número de mortos em explosão de oleoduto no México sobe para 95

Cidade do México – O número de mortos em decorrência da explosão de um oleoduto perfurado clandestinamente por ladrões de combustível ocorrida no último dia 18 em Tlahuelilpan, no estado mexicano de Hidalgo, passou de 93 para 95 nas últimas horas, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais.

“Além dos 93 mortos que mencionei ontem (terça-feira), mais duas pessoas morreram, somando 95 mortos”, informou o ministro de Saúde, Jorge Alcocer.

Alcocer explicou que ainda há 44 feridos internados hospitais mexicanos, alguns deles em estado muito grave.

No último dia 18, um grupo de habitantes do município de Tlahuelilpan rompeu um duto de hidrocarbonetos e começou a retirar a gasolina de forma muito rudimentar.

Após cerca de duas horas, e apesar da presença do Exército, que pouco pôde fazer para controlar as centenas de pessoas que se aproximaram para retirar o combustível, houve uma forte explosão.

Desde que chegou ao poder, em 1º de dezembro, o presidente Andrés Manuel López Obrador começou um combate frontal ao roubo de hidrocarbonetos da empresa estatal Pemex, que gera prejuízos milionários para a companhia.

Para tal fim, a segurança nos dutos foi reforçada com milhares de agentes e mais gasolina passou a ser transportada através de caminhões, o que causou uma crise de desabastecimento em dez estados do país, com postos de gasolina fechados e com a população comprando combustível para estocar.