Número de mortos em crise na Nicarágua chega a 135, diz ONG

Manágua – O número de mortos durante na crise sociopolítica da Nicarágua subiu para 135, após os ataques de ontem à noite aos alunos de uma universidade pública, informou o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh) nesta sexta-feira.

O ataque à Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua, a maior do país, terminou com a morte de Chester Javier Chavarría, de 19 anos, que estava escondido no campus, como parte dos protestos de estudantes contra o presidente Daniel Ortega.

O Cenidh afirmou que a morte do jovem faz parte dos ataques armados que a Polícia Nacional e as forças paramilitares realizam contra os manifestantes “autoconvocados” da Nicarágua e que afirmam se manifestar de forma pacífica. A organização humanitária sustenta que o presidente Ortega é o responsável por essas mortes, incluindo a de um jornalista, três polícias e vários menores de idade, por se negar em várias ocasiões a ordenar a suspensão da repressão.

A crise da Nicarágua, a mais sangrenta do país desde os anos 80, completa 52 dias hoje. Os protestos contra Ortega e contra a vice-presidente – e mulher dele -, Rosario Murillo, começaram em 18 de abril por tentativas fracassadas de reforma da seguridade social e se transformaram em uma exigência de renúncia, depois de 11 anos no poder, com acusações de abuso e corrupção.