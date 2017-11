Número de mortos em atentado em mesquita no Egito sobe para 305

Cairo – O número de mortos no atentado terrorista cometido ontem em uma mesquita frequentada por sufistas no norte do Sinai aumentou para 305, entre eles 27 crianças, e o de feridos para 128, segundo o mais recente boletim da Procuradoria Geral do Egito, divulgado neste sábado (25).

O ataque, cuja autoria ainda não foi reivindicada por nenhum grupo extremista, ocorreu quando, segundo um comunicado da União das Tribos do Sinai, os criminosos fecharam “as portas da mesquita (Al Rawda) e mataram todos os que rezavam”, e após a chegada de ambulâncias ao local, “um grupo escondido de terroristas fez disparos e fugiu”.