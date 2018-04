Número de mortos em atentado em Cabul sobe para 48

O número de mortos em função do ataque de um homem-bomba no centro de registro de eleitores, na capital afegã, neste domingo aumentou para um mínimo de 48, enquanto outras 112 pessoas ficaram feridas, disse uma porta-voz do Ministério da Saúde Pública. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

Wahid Majro, porta-voz do Ministério Público da Saúde, disse que outras 54 pessoas ficaram feridas no ataque de domingo.

O general Daud Amin, chefe de polícia de Cabul, disse que o suicida atacou civis que estavam reunidos para receber cartões de identificação nacionais.