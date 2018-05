Número de mortos em acidente com avião em Cuba sobe para 110

Havana – O governo de Cuba afirmou neste sábado que 110 pessoas morreram no acidente com um avião que caiu pouco depois de decolar do aeroporto internacional de Havana ontem.

No Boeing 737 alugado pela Cubana de Avación e que pertence à companhia aérea mexicana Global Air viajavam 102 cubanos e 11 estrangeiros, entre eles mexicanos, argentinos e saarianos.

As únicas três sobreviventes são mulheres cubanas, que estão em estado crítico em um hospital de Havana.

Até o momento, segundo o vice-ministro de Saúde de Cuba, Alfredo González, foram identificados os corpos de 15 vítimas, entre elas cinco crianças.