Em 11 dias, número de infectados por coronavírus salta de 1 para 2 milhões

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo passou de 2 milhões nesta segunda-feira (13). Já são registradas quase 120.000 mortes pela covid-19.

O país mais afetado pela doença é o Estados Unidos, que contabiliza 682.619 infectados com o Sars-Cov-2 e 23.529 mortos pela doença.

Desde que a Organização Mundial da Saúde recebeu das autoridades chinesas o primeiro alerta do surto de uma nova doença respiratória na cidade de Wuhan, em 31 de dezembro de 2019, foram necessários 93 dias para o mundo chegar à marca de 1 milhão de casos confirmados de covid-19 – número atingido no dia 2 de abril. Agora, chega ao seu segundo milhão apenas 11 dias depois.

O crescimento do número de mortes segue o mesmo padrão. Demorou cerca de três meses para o mundo chegar a 50.000 mortes por covid-19, e apenas dez dias para esse número dobrar. Já são 119.483 mortes confirmadas no mundo.

Cinco países já superaram a marca de 10.000 mortes por covid-19: Estados Unidos, Itália, Espanha, França e Reino Unido. Em todos eles, passar de 1.000 mortes para 10.000 mortes foi um processo que levou, em média, duas semanas. É um dado que serve de alerta para o Brasil, que chegou à marca de 1.000 mortes por covid-19 na última sexta-feira (10). Nesta segunda, são 23.430 infectados e 1.328 mortes no país.

Nos últimos dias, em vários estados do Brasil, incluindo São Paulo, o epicentro da pandemia no país, houve um relaxamento do isolamento social — nem sempre de acordo com o que cobram as autoridades.

Se o Brasil seguir a mesma curva observada em outros países, as próximas duas semanas serão decisivas para evitar uma explosão de casos.