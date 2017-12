Número de feridos em explosão em Nova York é elevado para 4

Nova York – O corpo de Bombeiros de Nova York confirmou que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas pela explosão ocorrida nesta segunda-feira no principal terminal de ônibus da cidade.

Inicialmente, as autoridades tinham informado sobre um ferido, o jovem que levava a bomba e a explodiu. Mas, posteriormente, o saldo provisório de vítimas foi revisado para cima.

As fontes, no entanto, não souberam dizer se as vítimas ficaram feridas durante a explosão ou pela correria gerada no local por conta dos fatos.