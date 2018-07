Número de detenções de imigrantes ilegais cai 18% na fronteira EUA-México

Washington – As detenções de imigrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos com o México diminuíram 18% em junho quando comparado com o mês anterior, o que representa o dado mais baixo desde fevereiro deste ano, informou nesta quinta-feira o Departamento de Segurança Nacional americano (DHS).

O total de detenções realizadas entre 1º e 30 de junho foi de 34.114, um número significativamente inferior ao de maio, quando foram detidas 40.338 pessoas tentando atravessar a fronteira em direção aos EUA.

Segundo o DHS, as autoridades locais atribuíram esta notável queda à política de “tolerância zero” para os imigrantes irregulares adotada em abril pelo governo de Donald Trump.

“Por causa da implantação da política de ‘tolerância zero’, os dados migratórios da fronteira sul se reduziram 18% em comparação com o mês anterior”, afirmou a instituição.

O número de menores não acompanhados que foram retidos em junho ao tentar ingressar no país de maneira irregular foi de 5.115, um dado também inferior ao mês anterior, quando foram 6.388 os detidos.

Por sua vez, as detenções fronteiriças incluem 9.449 famílias, frente às 9.485 detidas em maio.

Ao longo desse ano foram detidos 303.916 indivíduos, frente aos 408.870 do ano fiscal correspondente a 2016 e aos 331.333 de 2015.