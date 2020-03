Em 46 dias de epidemia, casos de coronavírus chegam a 100 mil

São Paulo — Os casos de coronavírus ultrapassaram a marca de 100 mil na manhã desta sexta-feira (6). Os lugares mais atingidos foram a China, onde a epidemia teve início, com 80.5 mil, a Coreia do Sul, com 6.59 mil e o Irã, com 4.74 mil. Em seguida, vem a Itália, com 3.85 mil. No Brasil, 9 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Os dados são do Center for Systems Science and Engineering, da universidade Johns Hopkins.

Os novos casos têm desacelerado na China, enquanto a propagação no restante do mundo ainda é alta. O país asiático teve 200 diagnósticos nas últimas 24 horas. Nos outros países, foram 2.300.

A universidade americana considera o dia 24 de janeiro como o início da transmissão da doença, na cidade de Wuhan, na China. Desde então, já são 46 dias de transmissão.

No Brasil, as infeções começaram a vir à tona após o fim do Carnaval, com casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

Apesar de a transmissão ser acelerada, a taxa de mortalidade está na faixa de 3%. No mundo, foram contabilizadas 3.408 mortes.

Também nesta sexta, Vaticano e Peru registraram seus primeiros casos. Um porta-voz do Vaticano disse que o caso foi diagnosticado na quinta-feira e que os serviços médicos do Vaticano foram suspensos para higienizar as áreas.

A maioria dos funcionários do Vaticano que usa seus serviços de saúde vive na Itália, do outro lado da fronteira com a cidade-Estado.

No Peru, o caso foi de um homem de 25 anos que voltou da Europa.

Nesta quinta, a Organização Mundial da Saúde divulgou seu último relatório sobre a doença, que ainda não considerava os 100 mil casos. O relatório traz recomendações sobre como prevenir a disseminação do vírus e o número oficial dos casos, com a entrada de novos países na lista de locais com casos confirmados.

Acompanhe os casos

A Universidade Johns Hopkins fornece um mapa em que é possível acompanhar o crescimento dos casos de coronavírus no mundo em tempo real. A ferramenta permite o acompahamento de diversos tipos de dados, como o número de mortes e o de pessoas recuperadas. Clique aqui para acompanhar.