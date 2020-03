Itália tem menor número de novos casos de coronavírus em quase 2 semanas

A Itália registrou nesta segunda-feira (30) o menor número de novos casos de coronavírus em quase duas semanas. Nas últimas 24 horas, houve 4.050 novas infecções, em comparação com 5.217 no dia anterior. O número representa o menor aumento diário de casos de covid-19 no país desde 17 de março. As mortes aumentaram 812 nesta segunda, em comparação com 756 registradas no domingo.

Já o número total de pessoas infectadas com o novo coronavírus na Itália chega a 101.739, de acordo com o levantamento em tempo real da universidades Johns Hopkins. O país está atrás apenas dos Estados Unidos na lista de países com maior número de pessoas com a covid-19.

O país, marcado por um rápido crescimento de casos nas últimas semanas, é também o que registrou mais mortes. Até esta segunda, foram mais de 11 mil. Dos mais de 100 mil infectados, 6,4 mil são profissionais de saúde.

A China, que foi o epicentro da pandemia do novo coronavírus, está em quarto lugar, atrás da Espanha. Esses países têm cerca de 82 mil e 85 mil casos, respectivamente.

Após dois meses, a China perdeu a primeira posição na última semana, devido a um crescimento forte de infecções nos Estados Unidos e à queda no ritmo de contagio no seu território.

No mundo, já são mais de 750 mil infectados pela covid-19 e 36.211 mortos.