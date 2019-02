Número de armas nucleares no mundo cai em ritmo mais lento

Estocolmo – O número de armas nucleares no mundo continua caindo, embora em um ritmo mais lento em comparação com os anos anteriores, indicou nesta segunda-feira o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (Sipri).

“Nos últimos cinco anos ocorreu uma diminuição constante do número de ogivas nucleares no mundo”, declarou o grupo de especialistas em seu relatório anual sobre as potências nucleares mundiais.

“A redução tem a ver com Rússia e Estados Unidos, que juntos seguem representando mais de 93% do arsenal nuclear” do planeta, indica o relatório.

Em 2014, o número de ogivas nucleares no mundo era de 16.300, contra as 17.270 de 2013.

Em 2011 havia 20.530, menos que as 22.600 de um ano antes.

Por sua vez, China, Índia e Paquistão são as únicas potências nucleares que aumentam seu arsenal, indica o instituto.

No início de 2014 a China tinha 250 ogivas nucleares, a Índia entre 90 e 110, o Paquistão entre 100 e 120 e Israel 80. A Coreia do Norte tinha, por sua vez, entre 6 e 8, segundo as estimativas do Sipri.