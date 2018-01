“Número 2” do FBI renuncia do cargo, afirmam emissoras dos EUA

Washington – O “número 2” do FBI, a polícia federal investigativa dos Estados Unidos, Andrew McCabe, deixou nesta segunda-feira o seu cargo e sairá oficialmente da agência em meados de março, informaram as emissoras de televisão “NBC”, “CNN” e “CBS”.

A saída de McCabe do FBI, que ainda não foi confirmada oficialmente, acontece depois que ele recebeu numerosas críticas por parte do presidente Donald Trump.

McCabe foi o braço direito do diretor James Comey, que foi demitido em 2017 pelo presidente e com quem trabalhou na investigação sobre o uso do servidor de e-mail particular da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, rival de Trump nas eleições de 2016, para assuntos oficiais.