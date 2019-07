Novos terremotos deixam oito mortos nas Filipinas

Pelo menos oito pessoas morreram e aproximadamente 60 ficaram feridas nas Filipinas, após vários terremotos de magnitudes entre 5,4 e 5,9 na escala Richter que abalaram, neste sábado, o centro da ilha de Luzon.

Os terremotos aconteceram antes do amanhecer com várias horas de diferença perto do município de Itbayat, nas ilhas Batanes, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que registra a atividade sísmica no mundo todo.

O último tremor, de magnitude 5,7, foi registrado às 9h24 (horário local, 22h24 de Brasília, na sexta-feira), a 21 quilômetros de Itbayat e a uma profundidade de 10 quilômetros, informou o USGS.

O Conselho Nacional de Redução de Desastres cifrou em oito os falecidos e em 60 os feridos, enquanto pediu para a população da região afetada deixe suas residências por conta da possibilidade de possíveis réplicas.

As autoridades informaram que os tremores danificaram casas e igrejas e que tinha mobilizado o exército para realizar trabalhos de resgate.

As Filipinas se encontram sobre o chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica atingida por cerca de 7 mil tremores ao ano, a maioria de forma moderada.